В кинопарке "Москино" прошла яркая премьера постановки "Соборная площадь"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Премьера постановки "Соборная площадь" состоялась в кинопарке "Москино", передает портал мэра и правительства Москвы.

Режиссером представления выступил основатель Нового театра Эдуард Бояков. В спектакле приняли участие известные актеры – Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Елена Захарова, Валерий Николаев, Эвклид Кюрдзидис, Михаил Кабанов, Глеб Пускепалис и другие.

Зрители смогли увидеть, как картины и 3D-проекции ожили на стенах декораций. Попасть на представления можно до 23 февраля включительно.

Кроме того, горожане могут увидеть представление "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" в декорациях "Линия обороны". Москвичи и гости города могут увидеть настоящую технику военных лет, реконструкцию танкового боя, воздушного сражения и рукопашной атаки.

В постановке принимали участие актеры Мария Аронова, Дмитрий Харатьян, Сергей Маховиков и другие. Посетить мероприятие можно до 29 декабря 2024 года.

В это же время москвичи могли послушать кавер-концерт группы Limoncello с хитами классических композиторов и рок-легенд – "Ария", Metallica, Nirvana и других. Гости увидели различные киноленты – комедию "Баба-яга спасает Новый год", а также семейный фильм "Домовенок Кузя" и мультфильм "Три кота. Зимние каникулы".

Гостям предлагают принять участие в мастер-классах по созданию елочных игрушек, купить сувениры и новогодние угощения и горячие напитки.

Ранее в "Москино" открылся каток с искусственным покрытием, который будет работать всю зиму. Его площадь составляет 900 квадратных метров. Горожане могут посетить и тюбинговую горку, а также лыжную трассу.

