Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

По данным ведомства, это коснулось 2 431 автомобиль, произведенный с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года. Причиной отзыва стала неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии. Сервисная служба Tesla заменит его бесплатно.

Ранее производитель электромобилей Tesla отозвал более 1,8 миллиона машин из-за неисправности. Проблемы связаны с извещением водителя в случае открытия замка капота. Регулятор предупредил, что незакрытый капот может препятствовать видимости. Это способствует увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций.

