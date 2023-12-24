Кабмин утвердил порядок выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот старше 23 лет

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Правительство РФ утвердило механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита", – отмечается в сообщении.

Для защиты сирот от аферистов средства сертификата будут направлять на счета продавцов квартир или кредитных организаций.

Заявление на получение сертификата можно подать в МФЦ лично или дистанционно, а также в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат. Он заявил, что будет проведена индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших солдат, а также тем, кто занимается воспитанием детей-инвалидов или инвалидов с детства. Кроме того, под индексацию подпадают студенческие и приемные семьи, дети-сироты или дети, которые остались без попечения родителей.

До этого в министерстве финансов РФ сообщили, что федеральный бюджет России на 2024–2026 годы предусматривает почти 600 миллиардов рублей на индексацию страховых пенсий. Так, для неработающих пенсионеров с учетом прогнозируемого уровня инфляции страховые пенсии с 1 января следующего года вырастут на 7,5%, средний размер выплаты составит 23 244 рубля, добавили в Минфине.

Некоторые российские пенсионеры смогут получить две пенсии в декабре