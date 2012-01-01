Диетолог Панова рассказала, как приготовить полезный оливье

Традиционный новогодний салат оливье – достаточно тяжелое блюдо, которое может негативно отразиться на самочувствии. Как улучшить рецепт, рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".

Полезные ингредиенты

Многие считают, что в оливье нет пользы, но это не совсем так. Например, охлажденный запеченный или отварной картофель содержит резистентный крахмал. Он полезен для микрофлоры кишечника, так как питает хорошие бактерии, рассказала Ольга Панова.



Ольга Панова врач-диетолог, нутрициолог Что касается колбасы, продукт содержит много нитритной соли. Она не совсем полезна для организма, особенно если есть оливье в больших количествах, потому что может привести к резкому скачку давления.

Вместо колбасы в салат можно нарезать филе курицы или индейки, а также говяжий язык, отметила врач.

Также оливье станет более полезным, если заменить соленые огурцы на свежие. Последние содержат много клетчатки и воды, поэтому добавляют сочность, которую пытаются компенсировать майонезом. Однако стоит помнить, что вкус салата изменится, поэтому врач рекомендует сочетать соленые и свежие овощи.

Чем заправить

Оливье привычно заправляют майонезом, однако даже нежирные виды содержат много консервантов и усилителей вкуса. Это негативно отражается на здоровье, поэтому специалист советует приготовить домашний соус.





Ольга Панова врач-диетолог, нутрициолог Попробуйте сделать заправку из 20% сметаны, горчицы и лимонного сока, добавив немного хрена. Такой соус отлично подойдет к оливье, особенно если вместо колбасы использовать курицу.

Если нет возможности приготовить домашнюю заправку, сделать оливье более полезным помогут зеленые листья салата. В таком случае на тазик блюда достаточно добавить две ложки майонеза.

Что касается порций, оптимально съедать около 200–300 граммов в день. Салат довольно тяжелый, поэтому лучше не переедать, заключила Панова.