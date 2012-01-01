Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 18:46

Общество
Главная / Истории /

Диетолог Панова рассказала, как приготовить полезный оливье

Новогодний оливье: как приготовить любимый салат и не навредить здоровью

Традиционный новогодний салат оливье – достаточно тяжелое блюдо, которое может негативно отразиться на самочувствии. Как улучшить рецепт, рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".

Полезные ингредиенты

Фото: 123RF/andreyst

Многие считают, что в оливье нет пользы, но это не совсем так. Например, охлажденный запеченный или отварной картофель содержит резистентный крахмал. Он полезен для микрофлоры кишечника, так как питает хорошие бактерии, рассказала Ольга Панова.

Что касается колбасы, продукт содержит много нитритной соли. Она не совсем полезна для организма, особенно если есть оливье в больших количествах, потому что может привести к резкому скачку давления.
Ольга Панова
врач-диетолог, нутрициолог

Вместо колбасы в салат можно нарезать филе курицы или индейки, а также говяжий язык, отметила врач.

Также оливье станет более полезным, если заменить соленые огурцы на свежие. Последние содержат много клетчатки и воды, поэтому добавляют сочность, которую пытаются компенсировать майонезом. Однако стоит помнить, что вкус салата изменится, поэтому врач рекомендует сочетать соленые и свежие овощи.

Чем заправить

Фото: 123RF/jenifoto

Оливье привычно заправляют майонезом, однако даже нежирные виды содержат много консервантов и усилителей вкуса. Это негативно отражается на здоровье, поэтому специалист советует приготовить домашний соус.

Попробуйте сделать заправку из 20% сметаны, горчицы и лимонного сока, добавив немного хрена. Такой соус отлично подойдет к оливье, особенно если вместо колбасы использовать курицу.
Ольга Панова
врач-диетолог, нутрициолог

Если нет возможности приготовить домашнюю заправку, сделать оливье более полезным помогут зеленые листья салата. В таком случае на тазик блюда достаточно добавить две ложки майонеза.

Что касается порций, оптимально съедать около 200–300 граммов в день. Салат довольно тяжелый, поэтому лучше не переедать, заключила Панова.

Читайте также


обществоедаистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика