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27 декабря, 14:45

Экономика

Проект Yami Yami подготовил праздничное меню к новогоднему ужину

Проект Yami Yami подготовил праздничное меню к новогоднему ужину

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Больше половины москвичей предпочитают не готовить еду, а заказывать ее, поэтому специально к праздникам проекте Yami Yami подготовил меню из нескольких блюд на новогодний ужин. Например, можно заказать жареного цыпленка корнишон в устричном соусе и сливочном унаги или свиные ребра BBQ под соусом из кардамона, меда и барбекю с квашеной капустой.

Также к заказу доступны салат оливье, холодец и селедка под шубой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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