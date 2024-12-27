Проект Yami Yami подготовил праздничное меню к новогоднему ужину

Больше половины москвичей предпочитают не готовить еду, а заказывать ее, поэтому специально к праздникам проекте Yami Yami подготовил меню из нескольких блюд на новогодний ужин. Например, можно заказать жареного цыпленка корнишон в устричном соусе и сливочном унаги или свиные ребра BBQ под соусом из кардамона, меда и барбекю с квашеной капустой.

Также к заказу доступны салат оливье, холодец и селедка под шубой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.