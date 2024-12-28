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28 декабря, 13:00

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"Культура за 100 секунд": новое семейное пространство открылось в Москве

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Новое семейное пространство открылось в Москве в рамках проекта "Зима в Москве". Жителей столицы ждут ярмарка, мастер-классы, тюбинговая трасса. Также гости смогут покататься в упряжках с хаски.

В столице стартовала игра-квест "Зимнее путешествие". Участникам нужно гулять по столице, выполнять задания и собирать отметки в специальную книжку. Потом лучшие игроки смогут получить подарки.

Болотную площадь украсили сияющими арт-объектами и елочными шарами. Также там есть фудкорт, зона с мастер-классами, каток и маркет волшебства с товарами московских брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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