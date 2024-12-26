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26 декабря, 13:00

Город

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Снег и лед в Москве" будет идти до 20 января

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Снег и лед в Москве" будет идти до 20 января

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Фестиваль "Снег и лед в Москве" будет идти на 12 городских площадках до 20 января. На нем будут представлены масштабные ледяные скульптуры и инсталляции. В "Музеоне" появился замок с большими и маленькими горками, в Парке Горького – 7-метровый сверкающий шар, в саду имени Баумана – ледяные музыкальные инструменты.

Между тем в кинопрокат вышла фантастическая драма "Партенопа" от режиссера Паоло Соррентино. Он вдохновлялся древнегреческим мифом об отвергнутой Одиссеем сирене, покровительнице Неаполя. По сюжету картины она выходит из моря в мир людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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