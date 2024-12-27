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27 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка хвойных растений открылась на ВДНХ

"Культура за 100 секунд": выставка хвойных растений открылась на ВДНХ

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На ВДНХ в павильоне "Цветоводство и озеленение" открылась крупнейшая в России выставка хвойных растений. Посетители могут узнать историю сосен, елей и пихт, насладиться их ароматом, сделать фото и выбрать идеальную новогоднюю ель.

В рамках проекта "Зима в Москве" в Лужниках проходит зимний спортивный фестиваль. Для посетителей работает горка для катания на тюбингах, а по выходным – мастер-классы по сноуборду.

В прокат вышел документальный фильм о жизни Энди Уорхола – одного из самых влиятельных художников XX века. Лента рассказывает, как мальчик из бедной семьи стал иконой поп-арта.

Подробнее – в программе "Культура за 100 секунд".

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