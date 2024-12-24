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24 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка искусства Карелии проходит в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка искусства Карелии проходит в Москве

"Это Москва. Транспорт": станция "Мосфильмовская"

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"Интервью": Александр Калягин – о спектакле "Человек в закрытой комнате"

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Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, как жалость привела его в театр

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Кластер мирового уровня появится на базе Киностудии имени Горького после реконструкции

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Выставка "Живопись. Графика. Скульптура. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия" проходит в Москве. На выставке можно увидеть более 230 произведений.

Фестиваль "Город света" проходит в рамках проекта "Зима в Москве". На 11 городских площадках можно увидеть видеопроекции со сказочными персонажами.

В московских кинотеатрах идет балет "Щелкунчик" в хореографии балетмейстера Рудольфа Нуреева. Это необычная постановка сказки.

Подробнее – в программе "Культура за 100 секунд".

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Сюжет: Зима в Москве
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