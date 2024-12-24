24 декабря, 13:00Культура
"Культура за 100 секунд": выставка искусства Карелии проходит в Москве
Выставка "Живопись. Графика. Скульптура. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия" проходит в Москве. На выставке можно увидеть более 230 произведений.
Фестиваль "Город света" проходит в рамках проекта "Зима в Москве". На 11 городских площадках можно увидеть видеопроекции со сказочными персонажами.
В московских кинотеатрах идет балет "Щелкунчик" в хореографии балетмейстера Рудольфа Нуреева. Это необычная постановка сказки.
Подробнее – в программе "Культура за 100 секунд".