"Культура за 100 секунд": выставка искусства Карелии проходит в Москве

Выставка "Живопись. Графика. Скульптура. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия" проходит в Москве. На выставке можно увидеть более 230 произведений.

Фестиваль "Город света" проходит в рамках проекта "Зима в Москве". На 11 городских площадках можно увидеть видеопроекции со сказочными персонажами.

В московских кинотеатрах идет балет "Щелкунчик" в хореографии балетмейстера Рудольфа Нуреева. Это необычная постановка сказки.

Подробнее – в программе "Культура за 100 секунд".