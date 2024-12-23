Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, почему больше не снимается в кино

Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, почему больше не снимается в кино. Он заявил, что слишком избалован хорошими ролями в фильмах, поэтому многие роли он не хочет играть.

По словам Калягина, он решил, что лучше будет заниматься театром.

Большое интервью с народным артистом РСФСР, художественным руководителем театра Et Cetera выйдет в понедельник, 23 декабря, в эфире телеканала Москва 24.