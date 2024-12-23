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23 декабря, 11:30

Культура

Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, почему больше не снимается в кино

Худрук театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, почему больше не снимается в кино

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Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин рассказал, почему больше не снимается в кино. Он заявил, что слишком избалован хорошими ролями в фильмах, поэтому многие роли он не хочет играть.

По словам Калягина, он решил, что лучше будет заниматься театром.

Большое интервью с народным артистом РСФСР, художественным руководителем театра Et Cetera выйдет в понедельник, 23 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

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