На Киностудии имени Горького рассказали о развитии площадки

24 октября специально для зрителей Москвы онлайн прошла экскурсия по Киностудии имени Горького. На одной из крупнейших и старейших киноплощадок страны сейчас идет масштабная модернизация. Это позволило киностудии стать частью кинокластера мирового уровня, который создается в столице.

Что изменилось на Киностудии имени Горького за последние годы? Что появится в ближайшем будущем? Сколько фильмов сейчас здесь снимают? Как берегут свою историю? Об этом и многом другом сотрудники киностудии рассказали ведущей Москвы онлайн Татьяне Сальниковой.