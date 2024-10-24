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24 октября, 17:44

M24.RU

На Киностудии имени Горького рассказали о развитии площадки

На Киностудии имени Горького рассказали о развитии площадки

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24 октября специально для зрителей Москвы онлайн прошла экскурсия по Киностудии имени Горького. На одной из крупнейших и старейших киноплощадок страны сейчас идет масштабная модернизация. Это позволило киностудии стать частью кинокластера мирового уровня, который создается в столице.

Что изменилось на Киностудии имени Горького за последние годы? Что появится в ближайшем будущем? Сколько фильмов сейчас здесь снимают? Как берегут свою историю? Об этом и многом другом сотрудники киностудии рассказали ведущей Москвы онлайн Татьяне Сальниковой.

культурагородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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