Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, как физиология может повлиять на музыкальную карьеру

Певица Виктория Пьер-Мари поделилась историей, как ее физиология повлияла на музыкальную карьеру. В детстве руководитель оркестра Альфред Григорян заметил ее большие губы и предложил сыграть на тубе, объяснив, что это самый удобный инструмент для нее из-за большого мундштука.

Этот случай стал отправной точкой в ее музыкальной деятельности, заявила певица.

Большое интервью с Викторией Пьер-Мари выйдет в среду, 30 октября, в эфире телеканала Москва 24.