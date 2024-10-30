Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 12:45

Культура

Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, как физиология может повлиять на музыкальную карьеру

Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, как физиология может повлиять на музыкальную карьеру

Кинопарк "Москино" пригласил на историческую реконструкцию в честь Дня народного единства

Студентов и школьников пригласили поучаствовать в конкурсе "АРТерия" в Москве

Певица Виктория Пьер-Мари рассказала, какие два жанра чаще всего путают слушатели

Выставка "Трын-Трава. Современный русский стиль" открылась в Москве

Выставка "Россия – любовь моя!" открылась в столичном ГИМ

Выставка "Передвижники" откроется в Новой Третьяковке 30 октября

"Интервью": Полина Максимова – о том, почему актеру важно оставаться ребенком в душе

"Сити": москвичам представили подборку фестивалей, которые стоит посетить

Актриса Полина Максимова рассказала о сложности говорить от своего имени

Певица Виктория Пьер-Мари поделилась историей, как ее физиология повлияла на музыкальную карьеру. В детстве руководитель оркестра Альфред Григорян заметил ее большие губы и предложил сыграть на тубе, объяснив, что это самый удобный инструмент для нее из-за большого мундштука.

Этот случай стал отправной точкой в ее музыкальной деятельности, заявила певица.

Большое интервью с Викторией Пьер-Мари выйдет в среду, 30 октября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика