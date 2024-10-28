В кинопарке "Москино" в эти выходные прошла яркая творческая программа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" 26 и 27 октября прошла яркая творческая программа: гости посетили мастер-классы, фестивали, тематические занятия, творческие встречи и экскурсии по реалистичным декорациям, передает портал мэра и правительства Москвы.

На центральной площади кинопарка состоялся фестиваль "Арт. Фото. Кино", на котором прошли мастер-классы по граффити и живописи, где участники рисовали скетчи и шаржи. На фотозонах посетителей обучали создавать стилизованные снимки, а выставка-маркет для скульпторов, художников и фотографов предлагала посмотреть уникальные работы и пообщаться с мастерами дела.

Для школьников, у которых начались осенние каникулы, в образовательном центре кинопарка была организована программа с практическими занятиями. Дети и взрослые освоили искусство создания картин из разноцветных нитей – стринги-арт. По завершении уроков созданные своими руками произведения можно было забрать домой. В соседнем классе изготавливали кинохлопушки и сразу же тестировали их в работе.

Помимо этого, прошли занятия по хореографии, вокалу и актерскому мастерству. Участники изучили основы сценического движения и речи, узнали, как создавать образ персонажа и какие существуют методы и приемы перевоплощения.

На занятии "Пой как звезда!" все желающие могли расширить музыкальный кругозор, изучить основы пения. Вместе с тем гости познакомились с основными элементами танца в специальном классе со станком, научились чувствовать ритм и музыку, а также показали свои навыки и создали индивидуальный танцевальный стиль.

На сцене "Театра Гонзаги" состоялось световое шоу с яркими инсталляциями и визуальными эффектами. Кварцевый песок на световых коробах позволил создать уникальные образы и сюжеты.

В выходные прошла встреча с Сергеем Февралевым, который занимает должность главного художника-постановщика в кинопарке. Он также является членом Союза кинематографистов и лауреатом многих международных театральных и кинофестивалей. Мастер рассказал о декорациях кинопарка и фильмах, в создании которых он участвовал.

Помимо этого, в кинотеатре парка состоялись и показы спектаклей и фильмов. Так, гости увидели авторский балет Бориса Эйфмана "Эффект Пигмалиона", премьеру блокбастера "Огниво", байопик "Руки вверх!" и драмеди "Анора".

Перед Музеем техники Вадима Задорожного была представлена боевая техника, используемая десантниками и мотострелками, а также машины поддержки и сопровождения Вооруженных сил РФ. Кроме того, посетители могли увидеть интерактивную фотовыставку "За лентой", посвященную специальной военной операции.

На площадке "Москва 1940-х" воссоздали атмосферу послевоенного времени. Стилизованные советские фотографии и возможность перевоплотиться в персонажей того времени позволяли ощутить себя участником киносъемки.

В "Питерском баре" прошли съемки в стиле "Трех мушкетеров", а в "Ковбойском городке" можно было поучаствовать в постановочной сцене из фильма "Человек с бульвара Капуцинов".

Между тем в кинотеатре "Поклонка" на Поклонной горе с 1 по 7 ноября пройдет международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел". Для участия в кинофестивале Духовным экспертным советом тщательно отбираются фильмы, которые демонстрируют различные стороны жизни современного общества. Они также проповедуют традиционные моральные ценности, сострадание и справедливость.