Актриса Екатерина Волкова рассказала, что использует юмор при работе над ролями

По словам актрисы Екатерины Волковой, она старается использовать юмор во время работы над спектаклем. Она призналась, что ценит, когда режиссеры дают свободу и приветствуют такие творческие проявления.

Волкова отметила, что наделяет своих женских персонажей не только юмором, но и человечностью и стремлением к изменениям.

Большое интервью с актрисой Екатериной Волковой выйдет во вторник, 22 октября, в эфире телеканала "Москва 24".