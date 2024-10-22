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22 октября, 16:45

Культура

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что использует юмор при работе над ролями

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что использует юмор при работе над ролями

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По словам актрисы Екатерины Волковой, она старается использовать юмор во время работы над спектаклем. Она призналась, что ценит, когда режиссеры дают свободу и приветствуют такие творческие проявления.

Волкова отметила, что наделяет своих женских персонажей не только юмором, но и человечностью и стремлением к изменениям.

Большое интервью с актрисой Екатериной Волковой выйдет во вторник, 22 октября, в эфире телеканала "Москва 24".

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