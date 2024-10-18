Более 140 дворов благоустроили на юге Москвы за счет средств от платных парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На средства от платных парковок в этом году благоустроили 142 двора на юге столицы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Сделали тротуары, парковочные карманы и пешеходные переходы, отремонтировали асфальтобетонное покрытие, спортивные и детские площадки, установили "лежачие" полицейские, бордюрные камни и малые архитектурные формы, проложили дорожки и сделали озеленение", – говорится в публикации.

Кроме того, площадку с искусственным льдом оборудовали в Царицыне.

Средства с платных парковок отправляются даже в те районы, где таких паркингов нет, отметил заммэра Максим Ликсутов. При этом местные жители сами решают, какие работы необходимы на их территории. С просьбой о благоустройстве они обращаются к муниципальным депутатам.

Адреса приведенных в порядок дворов можно узнать на сайтах районных управ.

Около 1,7 тысячи дворов привели в порядок в Москве с начала года с учетом пожеланий горожан, сообщил ранее Сергей Собянин. Специалисты отремонтировали существующие и построили новые спортивные и детские площадки, обновили системы освещения, организовали места для тихого отдыха.

Так, благоустройство затронуло двор в Гагаринском районе, где вместо народных троп были сделаны пешеходные дорожки и возведены современные детские городки.

