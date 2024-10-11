Завершено благоустройство у московского городского вокзала Митьково МЦД-3

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство завершено у московского городского вокзала Митьково МЦД-3 в ВАО, пишет пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Перед специалистами стояла задача улучшить не только пешеходную, но и автомобильную доступность столичного вокзала. В границы работ по обустройству пешеходных маршрутов и подъездов для авто вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский, заметил заммэра Петр Бирюков.



Так, здесь убрали под землю провода, свисающие со столбов, проложили дополнительную ливневую канализацию, расширили тротуары и обновили их покрытие на площади 25 тысяч "квадратов", а на почти 31 тысячи квадратных метров заменили асфальт.

Также рабочие установили опоры освещения на пешеходных переходах, дополнили пересечение Сокольнического Вала с улицей Шумкина светофором, аналогичные работы прошли на Русаковской улице.

Кроме того, смонтировали 174 новых опоры со светильниками, 10 остановок с беспроводной связью и зарядкой, обновили детскую площадку у дома 26 на 3-й Рыбинской улице, уложили свыше 21 тысячи "квадратов" газона, высадили 109 деревьев и 20 кустарников.

Ранее сообщалось, что новый пешеходный бульвар площадью 0,82 гектара появится в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе КРТ в Обручевском районе. Новый маршрут от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея появится к 2027 году.

