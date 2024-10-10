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10 октября, 09:58

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Новый пешеходный бульвар появится к 2027 году на юго-западе Москвы

Фото: 123RF/stillraining

Новый пешеходный бульвар площадью 0,82 гектара появится в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Бульвар появится в Обручевском районе от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея. Благодаря данному проекту у жителей Москвы и сотрудников близлежащих учреждений будет новое место для прогулок и отдыха, уточнил Ефимов.

Площадка, где планируют реорганизовать территорию, расположена около станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро. Специалисты собираются построить здесь к 2027 году административные и офисные объекты площадью 24,5 тысячи квадратных метров с магазинами, ресторанами и банками.

Также на территории возведут физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 9,35 тысячи квадратных метров и образовательное учреждение на тысячу школьных и 275 дошкольных мест.

Параллельно с этим в районе Цветного бульвара специалисты продолжают благоустройство пяти переулков. К настоящему моменту они выполнили более 70% работ.

На всех территориях специалисты заканчивают обустраивать кабельную канализацию, общая протяженность которой составляет 2,6 километра. Такое решение позволит улучшить визуальный облик пространства, а также обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, будет отремонтирована уже существующая ливневая канализация.

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