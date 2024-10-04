"Программа наших передач": "До 16 и старше…"

Первый выпуск телепередачи "До 16 и старше" появился в эфире Второй программы Центрального телевидения в октябре 1983 года. Началась восемнадцатилетняя история телевизионного проекта, адресованного подросткам, на котором выросло не одно поколение наших соотечественников.

Через пять лет "До 16 и старше" признали самой популярной детской телепередачей. На последнем этапе своего эфирного существования программа до неузнаваемости изменилась, став молодежным ток-шоу с площадкой для дискуссий по злободневным и извечным темам. Подробнее – в проекте "Программа наших передач".