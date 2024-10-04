Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 15:10

Культура

"Программа наших передач": "До 16 и старше…"

"Программа наших передач": "До 16 и старше…"

"Звезды советского экрана": лучшие роли Александра Михайлова

Искусствовед Полина Аскери рассказала, как менялось отношение к современному искусству

В Москве прощаются с Вячеславом Добрыниным

На Троекуровском кладбище проходит прощание с Вячеславом Добрыниным

Иммерсивное шоу "Без границ" пройдет в Москве

Новости часа: более 27 тыс новых рабочих мест будет создано на севере Москвы

Большой театр начал продавать именные билеты

"Интервью": Ксения Алферова – о сольном проекте "Литературные посиделки"

Солисты "Москонцерта" посетили единый пункт отбора на военную службу

Первый выпуск телепередачи "До 16 и старше" появился в эфире Второй программы Центрального телевидения в октябре 1983 года. Началась восемнадцатилетняя история телевизионного проекта, адресованного подросткам, на котором выросло не одно поколение наших соотечественников.

Через пять лет "До 16 и старше" признали самой популярной детской телепередачей. На последнем этапе своего эфирного существования программа до неузнаваемости изменилась, став молодежным ток-шоу с площадкой для дискуссий по злободневным и извечным темам. Подробнее – в проекте "Программа наших передач".

Читайте также
Программа: Программа наших передач
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика