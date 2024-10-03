Жители шести старых домов начали переезд по программе реновации в Люблине

Жители шести старых домов начали переезд по программе реновации в районе Люблино. Новые квартиры получили больше тысячи человек, которые на данный момент собирают документы и осматривают новое жилье.

Дом по программе реновации на Ставропольской улице построили на месте заброшенного детского сада. В здании сделали 223 квартиры.

Как в столице помогают будущим новоселам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.