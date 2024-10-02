Около 900 тыс человек посетили бассейны под открытым небом в Москве этим летом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Около 900 тысяч человек посетили бассейны под открытым небом в Москве прошедшим летом. В течение сезона в столице работало примерно 30 зон отдыха, где можно было поплавать и позагорать, сообщается на портале мэра и правительства города.

По указу Сергея Собянина в этом году количество бассейнов значительно увеличилось. Например, они появились в 11 парках – "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Митино", "Дубки", "Фили", "Серебряный бор", а также в Измайловском парке, парке имени Юрия Лужкова и "Москворецком".

Кроме того, попасть в плавательную зону москвичи могли на 12 фестивальных площадках проекта "Московские сезоны", расположенных в нескольких районах города. Также зоны отдыха с водоемами были доступны на Северном речном вокзале и в парке развлечений "Остров мечты", а также в спорткомплексах "Лужники", "Акватория ЗИЛ", "Чайка" и "Формула воды".

На mos.ru отметили, что горожане высоко оценили сеть городских бассейнов, чему поспособствовало их размещение по всей столице. Немаловажной деталью оказалось и то, что места для отдыха у воды оборудовали шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми, а также кафе, медицинскими и спасательными постами.

При этом в самих бассейнах была предусмотрена многоступенчатая система фильтрации и очистки воды, а уборку и обслуживание проводили круглосуточно.

К 2030 году власти города планируют увеличить количество открытых летних бассейнов до 125, таким образом открыв их во всех районах.

В связи с завершением летнего сезона специалисты проводят консервацию оборудования до следующего сезона. Они продувают трубопроводы и демонтируют сантехнику. Затем оборудование упакуют и отправят в места хранения.

Тем временем в Москве идет строительство детского сада на 200 мест с бассейном. Он появится в Алтуфьевском районе. Проект предполагает возведение здания переменной этажности.

Кроме бассейна, на первом этаже также будут секции помещений под группы и медблок. На втором этаже обустроят физкультурный зал, три групповых ячейки и кабинеты для развивающих занятий. На третьем будут находиться помещение администрации и еще две группы.

