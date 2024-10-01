Около 1,2 тысячи человек получили консультацию специалистов Росреестра на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Консультацию специалистов Росреестра на mos.ru с сентября 2022 года получили 1 170 человек, сообщил глава ведомства Игорь Майданов.

Он рассказал, что москвичей интересовали вопросы государственной регистрации недвижимости, объектов нового строительства, обременений и ограничений.

"Онлайн-формат удобен тем, что специалисты управления могут подробно разъяснить порядок оформления прав собственности на квартиру, садовый участок или дачный дом, рассказать о программе догазификации садовых некоммерческих товариществ и провести консультацию по изменениям условий ипотечного кредитования", – пояснил Майданов.

Помимо этого, ускоряется подготовка ответа экспертов, которые оперативно рассматривают документы и дают разъяснения.

Чтобы записаться на консультацию, пользователям нужно иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. В каталоге услуг необходимо выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля", подраздел "Собственность и кадастровый учет" и далее – "Запись на онлайн-консультацию к специалисту Росреестра".

В открывшемся окне посетителю надо будет указать тему вопроса, дату и время, заполнить информацию о заявителе и нажать на кнопку "Записаться". Когда запись подтвердят, в личный кабинет пользователя поступит ссылка на видеозвонок.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что благодаря порталу mos.ru свыше 15,9 миллиона москвичей и миллионы гостей города получают круглосуточный доступ более чем к 420 услугам и сервисам, охватывающим все сферы жизни мегаполиса.

Ежедневно к порталу обращаются более двух миллионов раз. Он является одним из самых популярных государственных сайтов. Самые популярные сервисы mos.ru – электронный дневник, медицинская карта, а также передача показаний счетчиков воды и тепла. Однако на портале есть и другие полезные сервисы.

К примеру, с 2021 года на mos.ru можно получить онлайн-консультации у сотрудников МФЦ, а также еще в 13 ведомствах. Сегодня благодаря сервису можно задать вопросы, которые касаются более 200 тем, доступных в центрах "Мои Документы".