Собянин: за 10 лет к московскому электронному дневнику обратились 1,4 млрд раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 10 лет к электронному дневнику обратились более 1,4 миллиарда раз. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

С помощью электронного дневника школьники могут узнать оценки, увидеть темы и содержание каждого урока, просмотреть домашние задания, ознакомиться с расписанием уроков, городских кружков и секций, а также получить информацию о контрольных работах и другое.

Родители же могут следить за успеваемостью, видеть единое расписание уроков и занятий дополнительного образования, сообщать преподавателю онлайн об отсутствии ребенка в школе, оформлять электронные справки об обучении и иное, рассказал мэр.

По словам градоначальника, электронный дневник доступен не только на портале mos.ru, но и на единой странице авторизации в сервисах "Московской электронной школы" (МЭШ), а также в городских мобильных приложениях "Дневник МЭШ", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Ранее сообщалось, что девятиклассники и их родители теперь могут посмотреть результаты профтестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от наставников с помощью сервисов МЭШ. Информация доступна в разделе электронного дневника "Портфолио учащегося". Там же во вкладке "Рекомендации" можно посмотреть список подходящих школьнику специальностей и топ-3 колледжей, рекомендованных экспертами.