Сергей Собянин сообщил о планах обновить еще три московских парка

Столичные парки Измайловский, Кузьминки-Люблино и Фили приведут в порядок в ближайшее время. Как написал Сергей Собянин в своем личном блоге, обновление больших московских парков, где благоустройство прошло 10-12 лет назад, станет главным проектом на данный момент.

Отмечается, что работы идут полным ходом в Парке Горького, "Сокольниках" и "Коломенском". Как отметил мэр столицы, 90% москвичей живут в пешей доступности от парков. Они стали центрами притяжения для людей всех возрастов, так как предоставляют широкие возможности для отдыха и досуга.

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