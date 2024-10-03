Солисты "Москонцерта" посетили единый пункт отбора на военную службу

Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова посетили солисты "Москонцерта". Для заслуженных артистов России провели экскурсию по центру, показали, насколько быстро и удобно организован процесс сбора и подготовки документов. Музыканты пообщались с военнослужащими, которые уже подписали контракты.

Заслуженная артистка России Валентина Воронина, рассказала, что гордится и восхищается теми, кто решил пойти защищать свою Родину.

Пункт работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117.

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