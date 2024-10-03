Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 18:15

Общество

Солисты "Москонцерта" посетили единый пункт отбора на военную службу

Солисты "Москонцерта" посетили единый пункт отбора на военную службу

Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Большой театр начал продавать только именные билеты

"Сити": какие новые фильмы можно посмотреть в российских кинотеатрах в октябре

Известного актера из фильма "Брат-2" ищут судебные приставы

"Сити": москвичам рассказали о новинках в кинотеатрах

"Звезды советского экрана": Георгий Мартынюк

"Звезды советского экрана": "Мой друг Иван Лапшин"

Актриса Ксения Алферова рассказала о проекте "Литературные посиделки"

Экспозиция необычных кукол откроется в Москве 3 октября

Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова посетили солисты "Москонцерта". Для заслуженных артистов России провели экскурсию по центру, показали, насколько быстро и удобно организован процесс сбора и подготовки документов. Музыканты пообщались с военнослужащими, которые уже подписали контракты.

Заслуженная артистка России Валентина Воронина, рассказала, что гордится и восхищается теми, кто решил пойти защищать свою Родину.

Пункт работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культураобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика