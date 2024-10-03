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03 октября, 17:30

Культура

Большой театр начал продавать только именные билеты

Большой театр начал продавать только именные билеты

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С 1 октября Большой театр начал продавать только именные билеты. Сделано это с целью предотвращения спекуляции. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале театра.

Меры назвали вынужденными и необходимыми. Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Если данные в билете не будут соответствовать документу – зрителя на спектакль не пустят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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