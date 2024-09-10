"Сити": какие новые российские сериалы вышли в сентябре

Команда "Сити" сделала подборку новых российских сериалов, которые вышли в сентябре. Так, на стримингах появился сериал "Комбинация", сюжет которого основан на истории группы, выступавшей в 1990-е годы. В главных ролях – Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина и Даниил Воробьев.

Еще одна премьера – сериал "Трасса", в котором сделали две параллельные сюжетные линии. Первая – о девочке Вите, которая устроила самосуд над собственной семьей. Вторая – о Кире, которая сбегает из дома, чтобы выяснить, кем были ее биологические родители, а потом пропадает. Далее зрители наблюдают за расследованием этих связанных между собой дел.



Подробнее – в программе "Сити".

