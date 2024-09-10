Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 13:45

Культура

"Сити": какие новые российские сериалы вышли в сентябре

"Сити": какие новые российские сериалы вышли в сентябре

Актриса Стася Милославская рассказала, как относится к родительству

"Моя Москва": Даниил Спиваковский. Часть 2

"Звезды советского экрана": Людмила Полякова

Актриса Стася Милославская рассказала о своем отношении к возрасту

Новости регионов: в Грозном проходит V Всероссийский фестиваль национальных театров

Москвичам представили культурную программу на 10 сентября

Москвичам рассказали о выставках, которые можно посетить 10 сентября

Презентация мюзикла "Последняя сказка" состоялась в Московском дворце молодежи

Театр "У Никитских Ворот" подготовил премьеру спектакля "Я – Майя"

Команда "Сити" сделала подборку новых российских сериалов, которые вышли в сентябре. Так, на стримингах появился сериал "Комбинация", сюжет которого основан на истории группы, выступавшей в 1990-е годы. В главных ролях – Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина и Даниил Воробьев.

Еще одна премьера – сериал "Трасса", в котором сделали две параллельные сюжетные линии. Первая – о девочке Вите, которая устроила самосуд над собственной семьей. Вторая – о Кире, которая сбегает из дома, чтобы выяснить, кем были ее биологические родители, а потом пропадает. Далее зрители наблюдают за расследованием этих связанных между собой дел.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиносериалывидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика