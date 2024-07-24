X Международный фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в столице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

X Международный фестиваль "Казачья станица Москва" состоится на территории музея-заповедника "Коломенское" 14 сентября. После пятилетнего перерыва на главный фестиваль российского казачества приедут творческие коллективы из разных регионов России.

Гости смогут познакомиться с выставочными экспозициями "История казачества" и "Казачий костюм", увидеть атрибуты казачьего быта, купить понравившиеся сувениры на "Ярмарке станичников", поучаствовать в мастер-классах "Ремесленного ряда" и даже принять участие в традиционных казачьих играх.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут показательные выступления по рубке настоящей казачьей шашкой, а также фланкировке и конной джигитовке.

Впервые фестиваль пройдет в гибридном формате. Для тех, кто не сможет прийти, будет организована прямая трансляция ключевых событий на официальном сайте и странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Организаторами выступили департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Войсковое казачье общество "Центральное казачье войско", Синодальный комитет РПЦ по взаимодействию с казачеством. Поддержку фестивалю окажут Совет при президенте РФ по делам казачества и Всероссийское казачье общество.

Ранее стало известно, что с 27 июля по 4 августа на ВДНХ пройдет VII Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Главными темами станут новые лица и 85-летие выставочной площадки. В течение девяти дней состоится более 70 мероприятий. Запланированы кинопоказы, открытые репетиции, а также шоу лаборатории современного танца и театра и разнообразные перформансы. В них будут участвовать коллективы из 10 стран, в том числе России, Бразилии, Ирана и ЮАР.