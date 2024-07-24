Посвященный гидрофлаю фестиваль пройдет в Измайловском парке с 26 по 28 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 26 по 28 июля в Измайловском парке пройдет фестиваль, посвященный одному из самых зрелищных видов спорта – гидрофлаю. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Различные трюки и акробатические номера зрители смогут увидеть на Круглом пруду. Фестиваль организован департаментом спорта Москвы.

Фестиваль уже три года собирает спортсменов со всего мира, а в этом году свое мастерство продемонстрирует рекордное количество участников. Более 100 человек будут соревноваться в таких дисциплинах, как гидрофлай, ховерборд, аквабайк-фристайл, джет-пак и джет-серф. Среди участников фестиваля в этом году выступят и три чемпиона России.

Гостям также предложат насладиться насыщенной развлекательной программой – на фестивале покажут спортивно-театрализованное представление "Сказка о царе Салтане", посвященное 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, вечернее гидрофлай-шоу и концерт группы "Комната культуры".

Соревнования, полеты и заезды пройдут 26 и 27 июля с 11:00 до 19:00. Финал соревнований, представление "Сказка о царе Салтане", концерт и вечернее гидрофлай-шоу состоятся 28 июля.

Ранее сообщалось, что международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup завершились на Северном речном вокзале. В 2024 году в соревнованиях приняли участие свыше 70 человек. Спортсмены состязались за первенство в двух дисциплинах: "вейксерф" и "вейкским", а победителей наградили сертификатами и ценными призами.