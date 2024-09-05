"Моя Москва": Даниил Спиваковский. Часть 1

Актер Даниил Спиваковский вырос в интеллигентной московской семье. Дед и мама были строги к ребенку-хулигану, и только бабушка баловала внука.

Прогуливаясь по своей малой родине, Пресненскому району столицы, заслуженный артист России вспомнит свои детские шалости, памятник, который сыграл важную роль в его жизни, и расскажет, как и зачем входил в окно третьего этажа. Так какая же она – Москва Даниила Спиваковского?

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