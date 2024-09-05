05 сентября, 11:00Культура
"Моя Москва": Даниил Спиваковский. Часть 1
Актер Даниил Спиваковский вырос в интеллигентной московской семье. Дед и мама были строги к ребенку-хулигану, и только бабушка баловала внука.
Прогуливаясь по своей малой родине, Пресненскому району столицы, заслуженный артист России вспомнит свои детские шалости, памятник, который сыграл важную роль в его жизни, и расскажет, как и зачем входил в окно третьего этажа. Так какая же она – Москва Даниила Спиваковского?
Подробнее – в программе "Моя Москва".