"Моя Москва": Татьяна Абрамова. Часть 2

Татьяна Абрамова с детства любила петь, и именно песня привела ее в актерскую профессию и в Москву. Столичная жизнь тюменской девушки началась со съемок в юношеском вокальном конкурсе, а продолжилась работой в кино, театре и участием в концертных программах.

На прогулке по любимому Таганскому району актриса рассказала о своих самых курьезных выступлениях, о трагикомическом переезде в квартиру и о том, какая она – Москва Татьяны Абрамовой. Подробнее – в программе "Моя Москва".