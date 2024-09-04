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04 сентября, 10:55

Культура

"Моя Москва": Татьяна Абрамова. Часть 2

"Моя Москва": Татьяна Абрамова. Часть 2

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Татьяна Абрамова с детства любила петь, и именно песня привела ее в актерскую профессию и в Москву. Столичная жизнь тюменской девушки началась со съемок в юношеском вокальном конкурсе, а продолжилась работой в кино, театре и участием в концертных программах.

На прогулке по любимому Таганскому району актриса рассказала о своих самых курьезных выступлениях, о трагикомическом переезде в квартиру и о том, какая она – Москва Татьяны Абрамовой. Подробнее – в программе "Моя Москва".

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