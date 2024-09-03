Светозвуковое шоу состоится в последнюю неделю форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В последнюю неделю форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" гости смогут увидеть светозвуковое шоу, научиться актерской импровизации и посетить планетарную станцию в "Музеоне", передает портал мэра и правительства Москвы.

Одним из центральных мероприятий станет фестиваль будущего "Портал 2030–2050", который пройдет в инновационном центре "Сколково". Для гостей там подготовили деловую программу, выставку арт-объектов и многое другое.

На световом шоу "Портал. Медиаарт" гостей ждет шоу проекций и аудиовизуальных эффектов, которые были созданы при помощи передовых технологий виджеинга и моушен-графики. Инсталляции покажут на фасаде здания "Гиперкуб".

Для посетителей технопарка "Сколково" также подготовили экскурсионную программу, желающие смогут познакомиться с робототехникой на примере изделий компаний-резидентов.

Мастер-класс по актерской импровизации состоится на площадке "Красный Октябрь". Кроме того, гостей ждет перформанс по поэзии Александра Введенского, Даниила Хармса, Николая Олейникова и Велимира Хлебникова. Его представят актеры "Мастерской Дмитрия Брусникина". А музыкальный спектакль "Евгений Онегин", который подготовили для гостей, сочетает в себе сторителлинг, рэп, техно и иммерсивность.

В планетарной станции экскурсовод расскажет о системе жизнеобеспечения, космическом огороде и обитающих на станции живых существах. Участники смогут протестировать нейрогарнитуры с биологической обратной связью и примерить экзоскелеты.

Кроме того, 4 сентября состоится экскурсия в единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Для любителей активного образа жизни в "Лужниках" проводятся разнообразные беговые тренировки, мастер-классы по прыжкам через барьеры и специальные занятия для развития скорости и выносливости. В Парке Горького пройдет танцевальная фитнес-тренировка.

Уточнить актуальное расписание можно на сайте.

Москвичей приглашают выбрать лучшие площадки и мероприятия масштабного форума-фестиваля "Москва 2030", который стартовал 1 августа. Гости смогли познакомиться с футуристическими проектами и передовыми технологиями, всего в рамках форума открыли более 30 площадок.

В голосовании "активные граждане" также смогут рассказать, удалось ли им на фестивале узнать о планах развития столицы.