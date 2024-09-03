Спецпрограмма подготовлена для семей участников СВО на форуме "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" для семей участников СВО подготовили специальную программу, передает портал мэра и правительства столицы.

Основные мероприятия проходят на Тверском бульваре, где каждый день до 8 сентября гости могут принять участие в различных мастер-классах и спортивных состязаниях, а также поучаствовать в викторинах.

Среди любимых активностей у гостей лидируют настольные игры, которые проходят по средам в 14:00 в зоне отдыха форума-фестиваля. Также здесь находится трасса для радиоуправляемых машинок.

Волонтеры проводят для гостей викторины с ценными призами, также популярны творческие занятия в дизайн-студии. Арт-студия под открытым небом пользуется у гостей не меньшей популярностью. Помимо этого, большим спросом пользуются мастер-классы по созданию браслетов из бусин.

Кроме того, на мастер-классах в архитектурном цехе можно создать макеты сооружений будущего и обучиться азам проектирования объектов современной Москвы. В число популярных мероприятий входят бадминтон, настольный теннис, фрисби, также гости ходят на уроки танцев и турниры по шашкам и шахматам.

Уточнить актуальное расписание мероприятий можно на сайте форума.

Москвичей приглашают выбрать лучшие площадки и мероприятия форума-фестиваля, который стартовал 1 августа. На нем гостям представили футуристические проекты, передовые технологии. Также жителей и гостей Москвы познакомили со столичными программами. В рамках форума работают более 30 площадок.