День экономики для студентов прошел на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики города Москвы

Студенты экономических специальностей 12 ведущих вузов Москвы стали участниками ежегодного дня "Экономика Москвы для студентов", который проводится комплексом экономической политики столицы. Он был организован в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

"Студенты – это будущее нашей экономики, поэтому диалог с ними является одним из важных направлений работы комплекса экономической политики. Для нас важно давать им актуальную информацию об экономике Москвы и страны в целом: о текущей ситуации, о трендах, запросах и, конечно же, ее будущем. Нам также необходимо понимать, что сегодня волнует молодое поколение, слышать новые идеи и предложения от будущих специалистов", – подчеркнула заммэра города, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Мероприятие открыла пленарная сессия "Экономика: сегодня и завтра", в рамках которой эксперты поговорили о текущей ситуации в экономике Москвы и России, а также оценили перспективы дальнейшего развития города и ответили на вопросы студентов.

В настоящий период экономика Москвы относится к числу наиболее устойчивых и крупных городских экономик во всем мире, обратила внимание Багреева. По ее словам, к такому результату привела системная работа, направленная на ее диверсификацию, развитие финансового сектора и сферы ИТ, а также высокотехнологичной и инновационной промышленности. Кроме того, на развитие экономики города повлияли меры, принятые для повышения инвестиционной привлекательности столицы, подчеркнула заммэра.

В настоящий период экономика Москвы растет интенсивнее, чем в целом по стране. Так, по прошествии 5 лет рост ВРП города превысил общероссийские темпы более чем в два раза. Кроме того, вдвое вырос объем привлекаемых столицей инвестиций. В настоящее время на Москву приходится около 20% всех инвестиций России, отметила Багреева.

"Экономика Москвы будущего – это продолжающийся рост высокотехнологичных отраслей, развитие импортозамещающих технологий, повышение доли высококвалифицированных кадров на рынке труда, формирование качественной городской среды для комфортной жизни, учебы и работы", – заявила вице-мэр.

В ходе мероприятия директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников также рассказал студентам о нынешней ситуации в экономике всей страны. Он объяснил, почему, вопреки всем прогнозам, Россия не пострадала от внешнего давления, а также о том, как экономика государства будет развиваться в дальнейшем.

По его словам, в настоящий период страна переживает слом старых трендов и формирование новых. При этом уход иностранных компаний и брендов с отечественного рынка привел к освобождению большого количества ниш в различных отраслях. Их начали активно занимать российские компании, отметил Матовников.

На этом фоне активизируется развитие рынков труда и экономики в регионах, а также возрастает инвестиционная деятельность во всех отраслях. Также в России растет роль малого бизнеса и активно развиваются информационные технологии, рассказал эксперт.

"Экономический рост начинается не в кабинетах чиновников и бизнесменов, а в головах людей, которые начинают видеть перспективу. Как ни странно, но сохранение внешнего давления дает фору отечественным компаниям, которые используют момент, чтобы не только занять долю российского рынка, но и в ряде случаев перейти к экспорту", – пояснил он.

Вместе с тем одной из важнейших задач российской экономики в настоящий период является развитие технологий и цифровизация. Перспективы этой отрасли с молодежью обсудил вице-президент по стратегии и инновациям МТС, основатель и генеральный директор компании Future Crew Евгений Черешнев.

Он подчеркнул, что работа на опережение становится одной из главных задач сектора высоких технологий России. Стране необходимо не только налаживать импортозамещение, но и разрабатывать принципиально новые продукты, которые смогут получить популярность на международном рынке.

По словам эксперта, такие разработки должны либо не иметь зарубежных аналогов, либо значительно превосходить их. В такой ситуации самыми ценными на российском ИТ-рынке будут оставаться те специалисты, которые способны не копировать уже существующие решения, а создавать новые, отметил Черешнев.

Во второй части дня студенты посетили образовательный интенсив "Навыки успешного трудоустройства". Там они получили практические навыки по составлению резюме и прохождению собеседований. Кроме того, им рассказали о личных и профессиональных качествах, которые высоко ценят работодатели. Там же студентов научили в короткие сроки адаптироваться в новом коллективе.

Ближе к концу мероприятия команды вузов поучаствовали в интеллектуальной игре "Экономические дебаты". В ее рамках студенты должны были решить экономические задачи и публично защитить их. При этом они выступали оппонентами решений, представленных командами соперников.

В качестве жюри на игре выступили Багреева, замминистра экономического развития России Полина Крючкова, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и член-корреспондент РАН Александр Широв, а также замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

Победу в рамках дебатов одержала команда Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Серебряными и бронзовыми призерами были избраны команды Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и НИУ "Высшая школа экономики".

Между тем одной из самых посещаемых площадок форума-фестиваля стала экспозиция "Эволюция. От происхождения видов до робототехники", которая находится в парке искусств "Музеон". Экспонаты на выставке рассказывают гостям о том, как Земля выглядела несколько миллионов лет назад.