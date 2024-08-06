Театр на Таганке открыл сезон премьерой спектакля "Желтая стрела"

Театр на Таганке открыл сезон премьерой спектакля по одноименной повести Виктора Пелевина "Желтая стрела". В основе лежит история о поезде, который мчится к разрушенному мосту, символизируя жизненный путь и его завершение.

Повесть о поисках героем своего места в жизни режиссер и хореограф Анна Закусова превратила в пластический театр, полный метафор и образов, переведенных на язык тела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

