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06 августа, 22:00

Культура

Театр на Таганке открыл сезон премьерой спектакля "Желтая стрела"

Театр на Таганке открыл сезон премьерой спектакля "Желтая стрела"

Театр на Таганке показал новый спектакль "Желтая стрела"

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Театр на Таганке открыл сезон премьерой спектакля по одноименной повести Виктора Пелевина "Желтая стрела". В основе лежит история о поезде, который мчится к разрушенному мосту, символизируя жизненный путь и его завершение.

Повесть о поисках героем своего места в жизни режиссер и хореограф Анна Закусова превратила в пластический театр, полный метафор и образов, переведенных на язык тела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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