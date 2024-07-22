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Новости

22 июля, 07:45

Новости

Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

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Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

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24 объекта культурного наследия восстановили в Москве благодаря программе "1 рубль за квадратный метр в год". О реализации городской инициативы написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В столице привели в порядок доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота, а также отреставрировали въездную башню Хорошёвского конного завода на Таманской улице. Отмечается, что на данный момент в городе восстанавливают еще 11 исторических зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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