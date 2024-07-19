Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин дал старт строительству станции "Рублево-Архангельское", которая войдет в состав новой одноименной линии метро Москвы. Вместе с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом глава города оценил ход строительства района СберСити в Рублево-Архангельском.

"В Москве строится новый деловой центр в Рублево-Архангельском. Это 70 тысяч рабочих мест и больше 60 тысяч жителей. Это один из комплексных районов города Москвы", – отметил мэр.

Он пояснил, что этот центр возводится как умный город. На его территории будут внедрены наиболее современные и "зеленые" технологии.

Новый район нуждается в транспортной инфраструктуре, которая могла бы обеспечить всю его деятельность, подчеркнул мэр. По его словам, в связи с этим здесь будет создана дополнительная автомагистраль и мост, а также Рублево-Архангельская линия метро, которую проведут в центр района.

Кроме того, глава столицы поделился совместными планами правительства Москвы и Сбера на строительство нового кампуса "Школа 21", который входит в число партнеров московских колледжей по обучению IT-специальностям. Он выразил Грефу благодарность за согласие на совместное строительство нового кампуса и подчеркнул, что страна крайне нуждается в айти-специалистах.

В свою очередь, Герман Греф обратил внимание, что, в соответствии с расчетами, после ввода транспортного объекта в эксплуатацию на поездку из района СберСити до центра города будет уходить всего 17 минут.

"Прекрасный офис, сочетающийся с широкими проспектами, беговыми дорожками, пешеходными прогулочными дорожками. Более 5 километров набережной Москвы-реки, прекрасно благоустроенной, с парками, с садами. Японский сад, который будет построен на берегу озера. Подземные паркинги. И все это уже находится в работе. В настоящее время 1,5 миллиона квадратных метров одновременно строится и находится в проектировании. Всего нам предстоит построить более 5 миллионов квадратных метров", – рассказал он.

Греф также отметил, что новому району будет присвоена преимущественно деловая функция, однако там также создадут развитую социальную инфраструктуру. Он напомнил, что 10 лет назад, когда этот проект находился только на стадии рассмотрения, к нему были высказаны лишь два пожелания.

Речь шла о создании максимального количества рабочих мест и о полной инфраструктуре, которая избавила бы людей от необходимости ездить в центр города. Председатель правления также отметил, что на этой территории были реализованы 16 детских садов, восемь школ, две поликлиники и больницы.

Вместе с тем он поблагодарил Собянина за поддержку данного проекта и отметил, что без команды и вовлечения мэра не удалось бы достичь "и половины того, что сейчас реализуется". Греф также подчеркнул, что, по его мнению, это будет флагманский проект Москвы, и выразил надежду на то, что все работы будут завершены в установленный срок.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что в июле 2024 года власти города утвердили проект планировки третьего пускового комплекса Рублево-Архангельской линии метро от станции "Липовая Роща" до станции "Ильинская". Протяженность этого участка будет равна 6 километрам.

На нем появятся две новые станции. Речь идет о "Рублево-Архангельском", которую откроют на территории одноименного микрорайона в районе Кунцево между Проектируемыми проездами № 7120 и 7101, и "Ильинской". Она появится в районе Кунцево между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

При этом строительство данного участка планируется провести в подземном исполнении. В настоящее время специалисты обустраивают строительную площадку станции "Рублево-Архангельское" и занимаются устройством пионерной траншеи ограждающих конструкций.

Открытие новой линии метро поспособствует улучшению транспортного обслуживания более 800 тысяч нынешних и будущих жителей северо-западных районов Москвы. Так, в пешей доступности от новых станций станут жить свыше 435 тысяч человек. Линия сможет обеспечить транспортную доступность перспективного района СберСити, население которого составит 65 тысяч человек. Пользоваться метро также смогут 70 тысяч сотрудников банка.

В свою очередь, строительство СберСити проводится в рамках комплексного развития микрорайона Рублево-Архангельское. В проект включена территория, площадь которой превышает 460 гектаров. Работы ведутся за счет Сбера. Этот район станет первой в России и крупнейшей в мире инновационной городской средой, которую сформируют в соответствии с международным стандартом зеленого проектирования. На данный момент в эксплуатацию уже ввели первый жилой комплекс.

"Школа 21" войдет в образовательную инфраструктуру нового района. Ее филиал здесь станет самым крупным кампусом во всей стране и займет здание площадью 40 тысяч "квадратов". Она предоставит каждому совершеннолетнему россиянину возможность получить востребованное образование в IT-сфере.

Кроме того, в рамках развития транспортной инфраструктуры микрорайона планируется реконструировать часть Рублевского шоссе от 61-го километра МКАД до Рублево-Архангельского. Здесь также будет построен мост через Москву-реку длиной 150 метров. Протяженность реконструируемой улично-дорожной сети будет равна практически 3 километрам.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии столичного метрополитена. Мэр уточнил, что реализация этого проекта будет сложной, поскольку необходимо проложить запасные тоннели, по которым будут осуществлять движение поезда Кольцевой линии метро, построить на ней станцию и соединить с Люблинско-Дмитровской веткой.