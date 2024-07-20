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Новости

20 июля, 15:15

Транспорт

Специалисты рассказали, как работает туннелепроходческий щит при строительстве метро

Специалисты рассказали, как работает туннелепроходческий щит при строительстве метро

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Передовые технологии применяют при возведении новых станций метро. Чтобы представить себе масштаб и сложность проводимой работы, специалисты визуализировали одну из применяемых технологий.

Туннелепроходческий щит – это огромный по размерам механизированный комплекс. Он бурит грунт глубоко под землей, оставляя за собой уже готовый двухпутный тоннель. Раньше метро строили щитами диаметром 6 метров, теперь же проходка ведется 10-метровыми гигантами.

Как развивается столичный метрополитен в последние годы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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