Москвичам пообещали бархатный сезон в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие выходные погода в Москве будет полностью соответствовать климатической норме, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночами ожидается около 15 градусов тепла. Днем и в субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, воздух прогреется до 21–26 градусов.

"Это именно лето, которое является московским июльским летом, а не астраханским или краснодарским, как было в начале месяца, когда длительный период была небывалая жара", – цитирует синоптика "Лента.ру".

Кроме того, в столице наступит бархатный сезон, когда температуры воды и воздуха близки между собой и являются комфортными. Вильфанд пояснил, что обычно этот термин употребляется для юга. Температура воды в Москве-реке составит 23 градуса, в озерах – 24, и температура воздуха будет такой же.

Июльская жара вернется в столицу в последние дни месяца. Пока же в Москве местами идут дожди. Ожидается, что во второй половине дня дождь примет "кратковременный характер". В целом погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт.

Из-за грозы в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00. При грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Такое же предупреждение действует в Подмосковье.

Между тем в Дептрансе Москвы автомобилистов призвали пересесть в метро. Кроме того, в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше – около 16:00.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.