В отдельных районах Москвы выпадет четверть месячной нормы осадков 19 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В отдельных районах Москвы в пятницу, 19 июля, выпадет четверть месячной нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, дождь будет идти с перерывами целый день, и в результате выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков, в отдельных районах – до 15–20 миллиметров. Возможны грозы.

Ожидается, что во второй половине дня дождь примет "кратковременный характер". В целом погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт.

Из-за грозы в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00. При грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Такое же предупреждение действует в Подмосковье.

В Депрансе Москвы автомобилистов призвали пересесть в метро. Если это невозможно, за рулем рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше – около 16:00.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

ЦОДД призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за непогоды в Москве 19 июля. Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Синоптики пообещали, что погода в столице улучшится в выходные дни, 20 и 21 июля. Вместе с тем в городе сохранится переменная облачность, которая будет сопровождаться кратковременными дождями.