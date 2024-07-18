Синоптик Позднякова: в выходные погода в Москве улучшится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода в Москве улучшится в выходные дни, 20 и 21 июля, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Однако в городе сохранится переменная облачность, которая будет сопровождаться кратковременными дождями. При этом, по ее словам, они будут локальными, а не повсеместными.

"Нужно быть готовым, если в выходные вы выходите на прогулку – лучше запастись зонтиком. Но наиболее вероятны дожди во второй половине субботы и воскресенья", – цитирует синоптика RT.

На этом фоне температура воздуха приблизится к климатический норме, отметила Позднякова. Так, в выходные дни воздух в столице станет более прохладным. Его минимальная температура будет варьироваться от 15 до 17 градусов, а максимальная составит около 25 градусов. При этом в городе сохранится северо-западный ветер.

Между тем в четверг, 18 июля, метеорологи прогнозируют в Москве облачную погоду с прояснениями и дождем. Температура воздуха днем останется в пределах 26–28 градусов. Юго-восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду.