Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 18 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и дождем прогнозируется в Москве в четверг, 18 июля. Также в городе ожидается гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Юго-восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 17 градусов, по области – до 14 градусов.

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивными осадки будут после 15:00 четверга.

Всего за два дня – 18 и 19 июля – в некоторых районах Москвы может выпасть около 50–70 миллиметров осадков, то есть почти 75% от месячной нормы.