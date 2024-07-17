Синоптик Позднякова: в ближайшие дни в Москве выпадет около 75% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 50–70 миллиметров осадков, то есть почти 75% от месячной нормы, может выпасть 18 и 19 июля в некоторых районах Москвы, рассказала в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В четверг, 18-го числа, и пятницу, 19 июля, в столице ожидаются дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра до 12–17 метров в секунду, предупредила Позднякова.

По ее словам, в аналогичный период в прошлом году на ВДНХ выпало 43 миллиметра осадков – половина месячной нормы.

"Просто погодное дежавю", – заключила метеоролог.

Между тем не больше 21–26 градусов прогнозируется на 19 и 20 июля в мегаполисе. Этот холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве и Подмосковье, из-за которой с начала июля прошло уже 5 душных ночей.

Так, в ночь на понедельник, 15 июля, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 20,7 градуса, а на Балчуге – 23,5 градуса. Относительная влажность превысила 90%. По словам Поздняковой, настолько теплые июльские ночи в столице наступают в среднем раз в 3 года.