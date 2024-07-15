Синоптик Позднякова: в Москве с начала июля было 5 душных ночей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с начала июля было уже 5 душных ночей, рассказала в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в ночь на понедельник, 15 июля, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 20,7 градуса, а на Балчуге – 23,5 градуса. Относительная влажность превысила 90%.

"Столь душные июльские ночи в Москве случаются в среднем раз в 3 года. И продолжительность, как правило, от 1 до 3 дней. В текущем месяце их случилось уже 5. Рекордсменом по продолжительности душных ночей остается 2010 год, их было 16", – добавила Позднякова.

Она также напомнила, что душные ночи негативно сказываются на качестве сна.

Жаркая погода сохранится в Москве до конца недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура придет в норму только 21 июля. Ночные температуры с 15 по 17 июля составят около 20 градусов в спальных районах и до 24 градусов – в центре города.

При этом в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что в Москве 15 июля также ожидается ливень с грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток. Автомобилистов призвали значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Из-за грозы в Москве объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение вступит в силу в 21:00 15 июля и будет действовать до 21:00 16 июля.