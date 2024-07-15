Ливень с грозой и порывистым ветром накроет Москву до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень с грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду ожидается днем 15 июля в Москве. Об этом предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Непогода сохранится до конца суток 15-го числа, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим автомобилистов призвали значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Москвичам и гостям города, которые находятся на улице, советовали обходить стороной шаткие конструкции. Кроме того, во время экстренного предупреждения нельзя оставлять детей без присмотра.

При возникновении аварийных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В свою очередь, в телеграм-канале комплекса городского хозяйства водителям порекомендовали не парковаться вблизи деревьев, а пешеходам не укрываться под ними.

Из-за грозы с вечера 15 июля и на протяжении следующих суток в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Специалисты Гидрометцентра Росси указали, что погода в столичном регионе может быть потенциально опасна. Предупреждение вступит в силу в 21:00 15 июля и продолжит действовать вплоть до 21:00 16 июля.

Вместе с тем в связи с установившейся в Москве и Подмосковье жарой сохраняется оранжевый уровень опасности, действие которого продлится до вечера 17 июля.

При этом аномальная жара покинет столицу только 21 июля. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в течение первой половины недели существенных изменений не будет. Температура воздуха достигнет 29–32 градусов тепла. Ночные температуры с 15 по 17 июля составят около 20 градусов в спальных районах и до 24 градусов в центре города.