Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося дождя, грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивными осадки будут в ночь на 18 июля и после 15:00 этого же дня. В разных районах города может выпасть от 10 до 70 миллиметров осадков с 18 по 19 июля.

По словам Бирюкова, в Москве круглосуточно дежурит оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, подчеркнул заммэра. Кроме того, на улицах дежурят бригады и техники ГУП "Мосводосток".

Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. Также приняты меры по защите от порывов ветра сооружений, строящихся зданий, торговых и транспортных объектов. Электросетевые организации должны подготовить источники аварийного питания.

В городском хозяйстве призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду. Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что 18 и 19 июля в некоторых районах столицы выпадет почти 75% от месячной нормы осадков. Между тем 19 и 20 июля в мегаполисе прогнозируется не больше 21–26 градусов. Этот холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве и Подмосковье, из-за которой с начала июля прошло уже 5 душных ночей.

