Дождь с грозой ожидаются в Москве до 19 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь, гроза и усиление порывов ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с 18 по 19 июля, сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

В связи с этим москвичам и гостям столицы посоветовали соблюдать скоростной режим на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать маневров и не парковать машины рядом с деревьями.

Пешеходам же порекомендовали обходить стороной не только деревья, но и шаткие конструкции. Также жителей и гостей столицы попросили не оставлять без присмотра детей.

"Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее синоптики предупреждали москвичей, что 18 и 19 июля в некоторых районах столицы выпадет около 50–70 миллиметров осадков, то есть почти 75% от месячной нормы. Кроме того, жителей и гостей Москвы уведомили, что в эти дни прогнозируются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 12–17 метров в секунду.

