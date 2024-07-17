Синоптик Ильин: дожди и грозы прогнозируются в Москве 18 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 18 июля, в столице прогнозируются дожди и грозы, местами сильные. Об этом в беседе с RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Он отметил, что "очень сильные" дожди и грозы ожидаются на севере Подмосковья. Порывы ветра могут достигать 13–18 метров в секунду. В воскресенье, 21 июля, местами может пройти кратковременный слабый дождь, указал Ильин.

По словам синоптика, 17 июля в городе осадков не ожидается. Также 19 июля температура в Москве понизится и составит от 25 до 27 градусов, 20 и 21 июля – от 21 до 26 градусов.

В связи с жарой, которая установилась в столице 17 июля, москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице. Температура воздуха в городе может варьироваться между 28 и 30 градусами. На фоне высокой температуры комплекс городского хозяйства Москвы следит за состоянием улиц и дорог, проводит регламентные работы с учетом погодных условий.