Эксперт Бухвалова: сохранить продуктивность в жару поможет организация рабочего места

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Одним из способов поддержания продуктивности в жару названа организация рабочего места. Это нужно сделать так, чтобы минимизировать воздействие высокой температуры за окном. Желательно работать в прохладном помещении с кондиционерами или вентиляторами, рассказала в беседе с "Газетой.ру" карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

По ее словам, необходимо выделить время на выполнение тяжелой работы.

"Второй способ – выполнять более тяжелую работу с утра или поздним вечером, когда температура становится более приемлемой. Это поможет избежать перегрева и сохранить энергию", – поделилась Бухвалова.

Еще одним из способов является поддержка оптимального уровня гидратации. Рекомендуется пить достаточное количество воды, чтобы компенсировать потерю жидкости из-за жары. Эксперт напомнила, что обезвоживание может вызывать усталость, снижение концентрации и падение работоспособности.

Не менее важным способом эксперт назвала внимание к собственному самочувствию. Она отметила, что при сильном утомлении или дискомфорте из-за жары лучше не стесняться делать перерывы и принимать меры для охлаждения. Также сохранить продуктивность поможет практика методов релаксации.

По данным опроса, который провели сервисы по поиску работы, лишь 7% опрошенных россиян отметили очень высокую работоспособность в жаркую погоду. Еще 40% оценивают мотивацию работать летом на среднем уровне, а 11% назвали свою работоспособность низкой.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан рекомендовала в жаркую погоду надевать светлую одежду из легких и натуральных тканей. Фасон при этом лучше выбирать свободный, так как он позволяет телу легче переносить перегревание.

Жаркая погода сохранится в Москве до конца недели, температура придет в норму только 21 июля. В течение первой половины недели существенных изменений не будет. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.