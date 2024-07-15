Дерматолог Жовтан назвала одежду из хлопка и льна лучшей для жары

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В жаркую погоду лучше надевать светлую одежду из легких и натуральных тканей, например льна или хлопка, порекомендовала дерматолог Наталия Жовтан в беседе с News.ru.

По ее словам, допустимо незначительное добавление вискозы, для сохранения формы брюк или платья. Фасон при этом лучше выбирать свободный, отметила Жовтан, так как он позволяет телу легче переносить перегревание.

Однако, если слишком сильно оголить кожу – можно получить ожоги, предупредила дерматолог. Врач назвала шорты идеальным вариантом для небольшой прогулки у воды, а для города она предложила надеть льняные брюки светлых, песочных оттенков и рубашки.

Также Жовтан призвала отказаться на летнее время от облегающей одежды из синтетики, особенно темного цвета.

"Обтягивающие майки для сильной половины человечества лучше и вовсе убрать из гардероба по всем выше перечисленным причинам. По тем же самым причинам смелым девушкам, любящим легинсы и обтягивающие топы, в жаркие дни стоит обратить внимание на комплекты из натуральных материалов", – заключила эксперт.

Между тем хирург Александр Умнов раскрыл секреты, как правильно принимать холодный душ в жару. Он уточнил, что под холодной водой можно стоять максимум 30–40 секунд.

"Да, на небольшой промежуток времени ты охладишься, оживешь и ощутишь прилив сил и удовольствие. Но при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма", – подчеркнул он.

В холодной воде человек остывает, потоотделение замедляется, и существует опасность перегрева, обратил внимание хирург.

Жаркая погода сохранится в Москве до конца недели, температура придет в норму только 21 июля. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в течение первой половины недели температура воздуха достигнет 29–32 градусов тепла. При этом ночные температуры с 15 по 17 июля составят около 20 градусов в спальных районах и до 24 градусов в центре города.

Синоптик порекомендовал москвичам воздержаться от пребывания на улице с 10:30 до 14:30 из-за опасного индекса ультрафиолетового излучения. Он уточнил, что в столице он уже составляет около пяти. Безопаснее всего находиться на улице в утренние и вечерние часы.