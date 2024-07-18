Столичный Дептранс призвал передвигаться по городу в непогоду на метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям и гостям столицы рекомендуется пользоваться метро для передвижения по городу в непогоду, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Если такой возможности нет, то автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Синоптики прогнозируют, что в четверг Москву накроет дождь с грозой и порывистый ветер. Вечером из-за непогоды ожидаются затруднения движения в центре столицы, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивными осадки будут после 15:00 четверга.

Всего за два дня – 18 и 19 июля – в некоторых районах Москвы может выпасть около 50–70 миллиметров осадков, то есть почти 75% от месячной нормы.